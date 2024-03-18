الرئيس الأمريكي جو بايدن: هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 01:12

الرئيس الأمريكي جو بايدن: هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن

منذ 33 mins 18 March، 2024
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