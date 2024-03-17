توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، يتحول تدريجا خلال النهار الى غائم وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا .

ويتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة احيانا مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حتى مساء يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا ومن المتوقع ان تتاثر المنطقة مجددا بمنخفض جوّي آخر مركزه البحر الاسود اعتبارا من يوم الخميس بحيث يستمر متقلبا حنى نهاية الاسبوع .

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح احيانا مع ظهور طبقات من الغبار، ترتفغ نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط امطار متفرقة في المناطق الداخلية مساء مع احتمال حدوث برق ورعد.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة احيانا اعتبارا من المساء لحدود ال65 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال النهار مع اشتداد بسرعة الرياح لحدود ال80 كلم/س ، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و35كم/س .

– الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.