شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات تمشيط واندلاع مواجهات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم، أحدهم كان جريحا، موضحة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين من قلقيلية و3 من الخليل و3 آخرين من جنين بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل المواطنين.

وفي السياق، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 25 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7630 معتقلاً. وذكر النادي، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في الخليل وقلقيلية وبيت لحم، وجنين وطولكرم ورام الله.

وفي نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس، ودهمت محيط قرية تل جنوب غرب المدينة، وشنت عمليات تفتيش في أراض زراعية في القرية.

واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأعلنت قوى المقاومة أن مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في عدة محاور وأمطروها بصليات الرصاص والعبوات الناسفة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وجابت شوارع البلدة واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.

وفي سلفيت اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة مردة، وجابت شوارع البلدة، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني علان والشاب أدهم علان من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله. وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية. وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية مداهمة قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها للبلدة.

أما في بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بكر الدماسيس ومصطفى محمد الدماميس بعد اقتحام منزليهما في بلدة حوسان ببيت لحم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في البلدة.

واقتحمت قوات راجلة لجيش الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل عرف منها منزل الأسير محمد عيسى الصليبي ومنزل المواطن نائل اخليل.

وألقى مقاومون زجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مدخل المخيم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام