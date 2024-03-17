وسائل إعلام العدو: مقترح قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي يظهر تصعيداً شديداً في الصياغة واللهجة ضد عملية إسرائيلية في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 17 2024 - 05:14

وسائل إعلام العدو: مقترح قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي يظهر تصعيداً شديداً في الصياغة واللهجة ضد عملية إسرائيلية في رفح

منذ 1 ساعة 17 March، 2024
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