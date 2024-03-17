اعلام العدو: تلقى المسؤولون السياسيون تحديثًا الليلة بشأن القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن والذي يركز على تعزيز “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 02:04

اعلام العدو: تلقى المسؤولون السياسيون تحديثًا الليلة بشأن القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن والذي يركز على تعزيز “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”

منذ 57 mins 17 March، 2024
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