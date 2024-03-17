اعلام العدو: تلقى المسؤولون السياسيون تحديثًا الليلة بشأن القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن والذي يركز على تعزيز “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 17 2024 - 02:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
اعلام العدو: تلقى المسؤولون السياسيون تحديثًا الليلة بشأن القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن والذي يركز على تعزيز “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”
منذ 57 mins
17 March، 2024
عاجل
الولايات المتحدة
غزة
كيان العدو
مجلس الامن
التعليقات
ذات صلة
طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد
المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب: إذا لم أفز بالانتخابات فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة