إعلام العدو: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على عدم اجراء الحكومة الصهيونية لصفقة التبادل والمطالبة باستقالة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 22:48

إعلام العدو: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على عدم اجراء الحكومة الصهيونية لصفقة التبادل والمطالبة باستقالة نتنياهو

منذ 1 ساعة 16 March، 2024
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