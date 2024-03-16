أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنه “بعد قرار استفادة أساتذة الملاك في التعليم الثانوي والأساسي من بدل إنتاجية ٣٠٠$ خلال الصيف، ومباركة الرابطة لوزير التربية عباس الحلبي ولنفسها على هذا الإنجاز، استكمل المشهد بمباركات وتشكرات من أتباع الروابط الذين، منذ اللحظة الأولى، هلّلوا لحصول الأستاذ المتعاقد على مضاعفة أجر الساعة و حرمانه من بدل إنتاجية في العطلة الصيفية أسوة بالزملاء الملاك. أما اليوم ، وبعد أسبوعين على هذه الزيادة، التي لا تسد الرمق، تأتي مباركة للأساتذة المتعاقدين بحصولهم على مضاعفة أجر الساعة بناء على أساس قيمتها، أي ٢٠ ألف ليرة. وبحسبة غير معروفة يُزف الخبر بأن ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الثانوي ستصبح ٣٦٠ ألف ليرة ، في حين ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الأساسي ستصبح ٢٠٠ ألف ليرة”.

وسألت اللجنة “على أي أساس سيُدفع بدل إنتاجية في الصيف لكل أساتذة التعليم الرسمي باستثناء المتعاقدين منهم؟ وكيف لوزارة التربية أن تدفع إلى أقل من ٣٠٪ من الكادر التربوي بدل إنتاجية، وتحرم أكثر من ٧٠٪ منه، وتستبدله بزيادة ٥٠ ألف ليرة ، أي ما يقارب النصف دولار؟ والسؤال الأهم على أي أساس حددت ساعة الأستاذ المتعاقد في الأساسي والثانوي؟ ولمَ هذا الفرق الشاسع في قيمة أجر الساعة؟”.

وبناء عليه، اكدت اللجنة الفاعلة “رفضها لهذه الزيادة المسخة”، وطالبت “بوقف هذه العشوائية بالقرارات، ووضعها بين يدي مسؤولين مختصين لمعالجة هذا الخطأ الفادح، لإعادة تعديل أجر ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الأساسي، وفق مقاربة علمية مع رواتب الأساتذة الملاك في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي”.