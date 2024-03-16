طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارة جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 15:54

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارة جنوبي مدينة غزة

منذ 35 mins 16 March، 2024
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