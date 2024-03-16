يتحول الطقس إلى مستقر ويستمر حتى فجر يوم الإثنين، حيث نتأثر تدريجا بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ويستمر حتى صباح الأربعاء

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا محملة بالغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد مساء .

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع رياح ناشطة تشتد لتقارب 50 كلم/س، ومع اقتراب المنخفض الجوي تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي حيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة ببرق ورعد خاصة شمال البلاد و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية .

الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1700 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .

– درجات الحرارة المتوقعة غدا: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35كم/س .