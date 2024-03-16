إعلام العدو: يبحث كبار ضباط الجيش الإسرائيلي عن اللحظة المناسبة التي يمكنهم فيها ترك المفاتيح والتقاعد بحثًا عن الشرف ولا يدركون أن هذه اللحظة قد حانت بالفعل – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 16 2024 - 14:02

إعلام العدو: يبحث كبار ضباط الجيش الإسرائيلي عن اللحظة المناسبة التي يمكنهم فيها ترك المفاتيح والتقاعد بحثًا عن الشرف ولا يدركون أن هذه اللحظة قد حانت بالفعل

منذ 15 mins 16 March، 2024
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