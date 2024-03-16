مجلس الجليل الأعلى: سقوط صواريخ في سلسلة جبال راميم محيط كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 14:02

مجلس الجليل الأعلى: سقوط صواريخ في سلسلة جبال راميم محيط كريات شمونه

منذ 18 mins 16 March، 2024
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