7 شهداء و10 جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 12:00

7 شهداء و10 جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 21 mins 16 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة