عشرات المفقودين تحت الأنقاض بعد قصف بناية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 23:34

عشرات المفقودين تحت الأنقاض بعد قصف بناية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة

منذ 7 mins 15 March، 2024
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