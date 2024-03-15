اعلنت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع المرج بالاسلحة المدفعية واصابوه اصابة مباشرة وذلك في اطار الدعم المتواصل لغزة ومقاومتها.

كما قصف مجاهدو المقاومة موقع المالكية بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة، واستهدفوا ايضاً تجمعاً لجنود العدو الصهيوني قرب موقع الراهب بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة.

واستهدف المقاومون عصر اليوم موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

بيانات صادرة عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-03-2024 م

‏04 رمضان 1445 هـ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:05 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-03-2024 م

‏04 رمضان 1445 هـ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-03-2024 م

‏04 رمضان 1445 هـ