لبنان | المقاومة تواصل استهداف مواقع العدو، فكيف توزعت الضربات؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 18:28

لبنان | المقاومة تواصل استهداف مواقع العدو، فكيف توزعت الضربات؟

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
المقاومة الاسلامية
لبنان

اعلنت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع المرج بالاسلحة المدفعية واصابوه اصابة مباشرة وذلك في اطار الدعم المتواصل لغزة ومقاومتها.
كما قصف مجاهدو المقاومة موقع المالكية بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة، واستهدفوا ايضاً تجمعاً لجنود العدو الصهيوني قرب موقع الراهب بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة. 

واستهدف المقاومون عصر اليوم موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

بيانات صادرة عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 15-03-2024 م
‏04 رمضان 1445 هـ

موقع الراهب (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:05 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 15-03-2024 م
‏04 رمضان 1445 هـ

موقع المالكية (2)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 15-03-2024 م
‏04 رمضان 1445 هـ

 

موقع المرج (2)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيمدعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 15-03-2024 م
‏04 رمضان 1445 هـ

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