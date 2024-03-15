كتائب القسام – الضفة الغربية: خاض مجاهدونا برفقة إخوانهم  ‫من الفصائل اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة لمخيم الفارعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 12:46

كتائب القسام – الضفة الغربية: خاض مجاهدونا برفقة إخوانهم  ‫من الفصائل اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة لمخيم الفارعة

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
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