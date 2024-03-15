صحيفة “معاريف” العبرية: كريات شمونة وشلومي هي المستوطنات التي تعاني من أسوأ الأضرار التي لحقت بالنشاط التجاري مع انخفاض النفقات بنسبة تزيد عن 70% في الفترة الممتدة من 25 شباط إلى 2 آذار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 10:36

صحيفة “معاريف” العبرية: كريات شمونة وشلومي هي المستوطنات التي تعاني من أسوأ الأضرار التي لحقت بالنشاط التجاري مع انخفاض النفقات بنسبة تزيد عن 70% في الفترة الممتدة من 25 شباط إلى 2 آذار

منذ 55 mins 15 March، 2024
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