صحيفة “معاريف” العبرية: كريات شمونة وشلومي هي المستوطنات التي تعاني من أسوأ الأضرار التي لحقت بالنشاط التجاري مع انخفاض النفقات بنسبة تزيد عن 70% في الفترة الممتدة من 25 شباط إلى 2 آذار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 10:36
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صحيفة “معاريف” العبرية: كريات شمونة وشلومي هي المستوطنات التي تعاني من أسوأ الأضرار التي لحقت بالنشاط التجاري مع انخفاض النفقات بنسبة تزيد عن 70% في الفترة الممتدة من 25 شباط إلى 2 آذار
منذ 55 mins
15 March، 2024
عاجل
شلومي
كريات شمونة
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