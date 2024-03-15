قوات الاحتلال تعرقل دخول المصلين بباب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى لأداء فجر الجمعة الأولى من رمضان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 05:14
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قوات الاحتلال تعرقل دخول المصلين بباب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى لأداء فجر الجمعة الأولى من رمضان
منذ 1 ساعة
15 March، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
المسجد الأقصى
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