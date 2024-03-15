طائرات الاحتلال تستهدف من جديد حي الجلاء بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 05:14
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المقاومة الاسلامية تستهدف موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالاسلحة الصاروخية وتحقق اصابات مباشرة
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وزارة الصحة في غزة: أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع نظرا لخطورة الإصابات التي تصل المستشفيات
طائرات الاحتلال تستهدف من جديد حي الجلاء بمدينة غزة
منذ 1 ساعة
15 March، 2024
عاجل
حي الجلاء
غزة
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