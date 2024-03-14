أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين واعتقل آخرون فجر اليوم الخميس خلال حملة دهم واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.

ففي نابلس، أصيب شقيقان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما خلال حملة مداهمات في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشقيقين سامح ويزن ضراغمة بعد اقتحام منزلهما، وجرى نقلهما لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.

وذكرت المصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية إضافة إلى قوة راجلة اقتحمت القرية وتجولت في عدة مناطق، وتمركزت في وسط القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها عرف من أصحابها ماجد ضراغمة أبو صلاح، ورسمي عويس، والشقيقين ماجد ومحمد السرحان، كما داهمت عمارتين إحداهما للمواطن مصطفى النوباني، والأخرى للمواطن نائل أبو أحمد.

وسلبت قوات الاحتلال مصاغا ذهبيا ومبلغا من المال من منزل المواطن ماجد ضراغمة أبو صلاح.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطنين خلالها اقتحامها القرية، ما أدى لإصابتهما، وجرى نقل أحدهما لإحدى المستشفيات.

كما أجرت قوات الاحتلال عملية تفتيش واسعة في مقبرة القرية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد يوسف عطوان (26 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه في البلدة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في البلدة: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد ربيع، امين سر حركة فتح، وحسن قريع، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والبعث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والصوتي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، جرى نقله بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا، وتجولت في عدة مناطق دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام