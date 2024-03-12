مصادر فلسطينية: 7 شهداء بينهم 5 أطفال وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزل عائلة السقا بحي الزيتون جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 12:28

مصادر فلسطينية: 7 شهداء بينهم 5 أطفال وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزل عائلة السقا بحي الزيتون جنوب غزة

منذ 27 mins 12 March، 2024
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