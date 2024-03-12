الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله استقبل وفدًا قياديًا من حركة ‏حماس برئاسة الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 09:20

الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله استقبل وفدًا قياديًا من حركة ‏حماس برئاسة الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 March، 2024
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