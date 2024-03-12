غارة إسرائيلية تستهدف منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 06:08

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة

منذ 2 ساعة 12 March، 2024
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