استشهاد فلسطيني ثان متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عتيل شمال طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 02:54

استشهاد فلسطيني ثان متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عتيل شمال طولكرم

منذ 54 mins 12 March، 2024
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