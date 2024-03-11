‏المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 13:28

‏المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة

منذ 1 ساعة 11 March، 2024
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