إعلام العدو: إطلاق صاروخين من القطاع الغربي في جنوب لبنان باتجاه مواقع الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 11:04
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المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة ميرون بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداءات على القرى الجنوبية وآخرها بلدة خربة سلم
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه بصواريخ البركان وأصابتهما إصابة مباشرة
إعلام العدو: إطلاق صاروخين من القطاع الغربي في جنوب لبنان باتجاه مواقع الجيش “الإسرائيلي”
منذ 22 mins
11 March، 2024
عاجل
القطاع الغربي
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