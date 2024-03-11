سرايا القدس – كتيبة طولكرم : فجر مقاتلونا عبوة بجرافة لجيش الاحتلال على محور المنشية في مخيم نور شمس مما أدى لإعطابها وتحقيق إصابات فيها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2024 - 11:04

سرايا القدس – كتيبة طولكرم : فجر مقاتلونا عبوة بجرافة لجيش الاحتلال على محور المنشية في مخيم نور شمس مما أدى لإعطابها وتحقيق إصابات فيها

منذ 2 ساعة 11 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة