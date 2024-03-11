سرايا القدس – كتيبة طولكرم : فجر مقاتلونا عبوة بجرافة لجيش الاحتلال على محور المنشية في مخيم نور شمس مما أدى لإعطابها وتحقيق إصابات فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 11:04
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المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة ميرون بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداءات على القرى الجنوبية وآخرها بلدة خربة سلم
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه بصواريخ البركان وأصابتهما إصابة مباشرة
سرايا القدس – كتيبة طولكرم : فجر مقاتلونا عبوة بجرافة لجيش الاحتلال على محور المنشية في مخيم نور شمس مما أدى لإعطابها وتحقيق إصابات فيها
منذ 2 ساعة
11 March، 2024
عاجل
كتيبة طولكرم
مخيم نور شمس
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