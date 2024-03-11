انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 06:42

انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم

منذ 38 mins 11 March، 2024
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