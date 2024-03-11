يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك ، في ظلّ أوضاع انسانية صعبة، نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة، والذي خلَف آلاف الشهداء والجرحى، وهجّر نحو مليوني مواطن من اهالي غزّة.

الدمار الذي أصاب المساجد، لم يمنع الفلسطينيون، من استقبال الليلة الاولى من الشهر المبارك، بأداء الصلاة، على انقاض المساجد المدمّرة.

في مسجد الهادي المدمّر في مدينة رفح، اجتمع المصلون لأداء الصلاة ، والتضرّع الى الله تعالى، بأن يمنّ عليهم بالامن والامن، ببركة هذا الشهر الفضيل.

واستهدف الاحتلال “الإسرائيلي” أكثر من (500) مسجدٍ، بينها تدمير (220) مسجداً هدمها بشكل كلي، وتدمير (290) مسجداً بشكل جزئي وغير صالح للصلاة، “حيث إن المساجد هي المنارات الدينية الأولى التي يؤُمّها الشعب الفلسطيني للصلوات وخاصة صلاة التراويح”، وفق ما اعلن المكتب الاعلامي الحكومي.

المصدر: قناة المنار + وكالة يونيوز