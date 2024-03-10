أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال إحياء ذكرى مرور ثلاثة ايام على استشهاد المجاهد فادي محمود ضاوي، في مجمع الامام الكاظم (ع) في منطقة بيروت، أن “سياسة أميركا والعدو الإسرائيلي تعمل للإستفراد بغزة عبر ايقاف جبهات المساندة وخاصة المقاومة في لبنان واليمن”، مشددا على أنّ “التهدئة تبدأ من غزة”.
وأكد الشيخ قاووق أنه “لا عدوان على المدنيين دون رد، وان التصعيد بالتصعيد، ولذلك وسعت المقاومة استهدافها للمستوطنات على قاعدة الرد بالمثل”.
وحول تهديد العدو بالحرب الواسعة على لبنان، أشار إلى أن “هذه التهديدات صدرت عن القادة الصهاينة منذ أكثر من خمسة أشهر، ولا محل لها من الاعراب في لبنان والذي منعها (إسرائيل) من تحقيق تهديداتها هو خشيتها من المقاومة والمفاجآت التي اعدتها لها”. وشدد على ان “قرار المقاومة بمساندة غزة هو قرار استراتيجي تاريخي ووطني وانساني، وهو يحظى بتأييد شعبي واسع لبنانيا وعربيا ودوليا”.
واشار ان”الأميركي عبر الفيتو الذي يقوم به يعكس وحشية الإدارة الأميركية وتأييدها لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وان اسقاط المساعدات الأميركية الغذائية هي مسرحية انتخابية فاشلة، خاصةً بعد فشل أميركا في حماية السفن والمدمرات في البحر الأحمر.”
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام