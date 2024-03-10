الجيش: توقيف لبناني في بلدة بزال ومباشرة التحقيقات مع فلسطيني سلّم نفسه إلى مديرية المخابرات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 17:56

الجيش: توقيف لبناني في بلدة بزال ومباشرة التحقيقات مع فلسطيني سلّم نفسه إلى مديرية المخابرات

منذ 8 mins 10 March، 2024
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“في إطار إجراءات تتبُّع المشاركين في جرائم القتل، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بزال – عكار اللبناني (ع.م.) لمشاركته في جريمة قتل بتاريخ 8 / 3 / 2024 في بلدة المنية – الشمال حيث قُتل اللبنانيان (ع.ع.) و(م.ح.). وقد ضُبطت في حوزة الموقوف أسلحة حربية وكمية من الذخائر، إضافة إلى السيارة التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة.
كما سلم الفلسطيني (م.خ.) الملقب (أبو الكعك) نفسه إلى مديرية المخابرات بعد إقدامه على قتل الفلسطيني (ب.ا.) بسلاح حربي.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين” .

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