اعتبرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن عزم الولايات المتحدة إنشاء ميناء مؤقت في غزة، محاولة لحجب الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وطالبت المديرة التنفيذية لـ”أطباء بلا حدود” في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، في بيان على الموقع الإلكتروني للمنظمة، حكومة الرئيس جو بايدن بالضغط على “إسرائيل” لفتح المعابر الحدودية الجاهزة لإدخال المساعدات.

وأوضحت بينوا أن المشكلة ليست لوجستية بل سياسية، وقالت “على الولايات المتحدة أن تصرّ على الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية من خلال المعابر والممرات الموجودة، بدلاً من الالتفاف حول المشكلة”.

والطريقة الوحيدة المضمونة لزيادة وصول المساعدات العاجلة بحسب بينوا، هي إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

واستدركت أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة ثلاث مرات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات