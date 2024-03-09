‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 16:54

‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة ‏

منذ 56 mins 9 March، 2024
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