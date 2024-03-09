نظم لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية في عكار وقفة تضامنية مع فلسطين انتصاراً للمقاومة في غزة وجنوب لبنان ، في مدرسة ليسيه عبدالله الراسي، وبمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، بالإضافة الى شخصيات مستقلة، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير.

قدَّم المتكلمين عريف الإحتفال الدكتور احمد مصطفى وشاركه في التعريف احمد السبسبي، وتتالى على الكلام كلّ من الحاج محمد صالح عن المقاومة الاسلامية، جورج عبدالرحيم عن فصائل المقاومة الفلسطينية، هيثم حدارة عن تيار الوفاق العكاري، وخضر عثمان عن حزب البعث العربي الاشتراكي في عكار ، و للنائب السابق كريم الراسي .

أجمَعَت الكلمات على تأييد المقاومة والإنتصار لها، ودعمها في كل ساحات المواجهة وجميع المجالات. وانتقد المتكلمون التصريحات غير المُؤَيِّدة للمقاومة، والمُطالِبَة بِحياد لبنان وعزله عن محور المقاومة الذي يستقوي به ويحميه.

وفي الختام وجَّهَ الحضور التحية للمقاومة وتمَنّوا لها الإنتصار.