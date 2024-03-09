مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق عدد من الدول تمويلها ومصير الفلسطينيين على المحك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 15:00
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حرب التجويع والإبادة الصهيونية على قطاع غزة المدعومة من أميركا ودول أوروبية تتواصل لليوم الـ155 على التوالي
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: القطاع يعيش حرب تجويع "إسرائيلية" والمساعدات التي أنزلت جوًّا لا تكفي
مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق عدد من الدول تمويلها ومصير الفلسطينيين على المحك
منذ 14 mins
9 March، 2024
عاجل
الاونروا
العدوان على غزة
طوفان الأقصى
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