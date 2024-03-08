المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: ما يصلنا من المساعدات الإنسانية لا يتجاوز 3 % من الاحتياجات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 16:08
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حرب الابادة والتجويع الصهيونية على قطاع غزة المدعومة من أمريكا ودول أوروبية تتواصل على قطاع غزة لليوم الـ154
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: ما يصلنا من المساعدات الإنسانية لا يتجاوز 3 % من الاحتياجات
منذ 19 mins
8 March، 2024
عاجل
مستشفى شهداء الأقصى
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