المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: ما يصلنا من المساعدات  ‫الإنسانية لا يتجاوز 3 % من الاحتياجات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 16:08

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: ما يصلنا من المساعدات  ‫الإنسانية لا يتجاوز 3 % من الاحتياجات

منذ 19 mins 8 March، 2024
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