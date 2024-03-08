بالفيديو| قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 16:08

بالفيديو| قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 8 March، 2024
قنص
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد لقنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

المصدر: كتائب القسام

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