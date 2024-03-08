بالفيديو| قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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حرب الابادة والتجويع الصهيونية على قطاع غزة المدعومة من أمريكا ودول أوروبية تتواصل على قطاع غزة لليوم الـ154
بالفيديو| قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
منذ 1 ساعة
8 March، 2024
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
فلسطين
نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد لقنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
المصدر:
كتائب القسام
بيت حانون
طوفان الأقصى
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