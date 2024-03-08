مقاومون يطلقون النار على نقطة جبل جرزيم في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 06:16
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مقاومون يطلقون النار على نقطة جبل جرزيم في نابلس
منذ 1 ساعة
8 March، 2024
عاجل
الضفة الغربية
مقاومون فلسطينيون
نابلس
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