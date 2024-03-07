أعلن الامام السيد علي خامنئي، أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية ليس لديها أي صراع مع الحكومات والدول في حد ذاتها، بل هي ضد الظلم والاستكبار والعدوان”.

وقال الامام الخامنئي، لدى استقباله اليوم الخميس في حسينية الامام الخميني (ره) رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، إن “أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب أرض، يتعرضون لمثل هذا الظلم الكبير في بيتهم، في أرضهم؛ تقتل زوجاتهم، أطفالهم، عائلتهم بكل قسوة، وتدمر منازلهم، بنيتهم ​​التحتية وممتلكاتهم بكل عنف، والدول تراقب، ليس فقط لا تعارض ولا تعيق، بل حتى تساعد، أمريكا تساعد، وإنجلترا تساعد، وبعض الدول الأوروبية الأخرى تساعد، هذا هو ما نعنيه ونعارضه”.

وفي هذا السياق، دعا السيد خامنئي إلى أنه “علينا أن نبقي دائماً راية مكافحة الاستكبار خفاقة”، مضيفاً “لنحذر من أن لا نسمح بأن تفقد الجمهورية الإسلامية هذه الريادة في مواجهة الاستكبار، وعلينا أن نكون رواداً ونأخذ زمام المبادرة ونرفع هذا العلم كل يوم بشكل أوسع وأعلى”.

هذا وأكد سماحة الامام أن “الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة تعد مثالاً واضحاً لغطرسة وعدوانية جبهة الاستكبار تجاه أصحاب الأرض في ارتكابها المجازر البشعة بحق النساء والأطفال وتدميرها الممتلكات وموارد الشعب الفلسطيني”، موضحاً أن “المعارضة التي تبديها الجمهورية الإسلامية هي في الحقيقة معارضة لمثل هذه الفظائع والجرائم التي تدعمها امريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، مع أنها مدانة من قبل العقل والعرف والشرع والضمير البشري”.

وأكد الامام الخامنئي أن “هذه القضية يجب أن تكون واضحة بأن جبهة الاستكبار تقوم بارتكاب القمع والعدوان و المجازر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والليبرالية”.

وشدد سماحته على أن الجمهورية الإسلامية “يجب أن تكون دائماً حاملة الراية والرائدة في مواجهة الاستكبار”، قائلاً “علينا أن نرفع ريية مقارعة الاستكبار كل يوم أكثر فأكثر، وألا نسمح أبدا بنزع هذه الراية من أيدي الجمهورية الإسلامية في أي فترة”.

كما بين الامام منطق الجمهورية الإسلامية في الصمود ومواجهة المستكبرين للأجيال الجديدة، قائلاً بأنه “خلال أكثر من أربعة عقود من حياة الجمهورية الإسلامية، قد نجحنا في إظهار الموقف ومقارعة الاستكبار في العالم”.

المصدر: ارنا