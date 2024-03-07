تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

كما نفذت قوات الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

واستشهد 6 مواطنين على الأقل، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي، استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة. واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد مواطن، وجرح 9 آخرون، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، استشهد 4 مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال للمواطنين على دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

المصدر: وكالات