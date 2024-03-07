دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 06-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:10 تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 16:25 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:31 استهداف ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 22:45 من مساء يوم الثلاثاء 05-03-2024 استهداف مبنى في مستوطنة افيفيم بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

المصدر: موقع المنار