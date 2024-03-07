دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 06-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:10 تنفيذ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
2- الساعة 16:25 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:31 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 22:45 من مساء يوم الثلاثاء 05-03-2024 استهداف مبنى في مستوطنة افيفيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
المصدر: موقع المنار