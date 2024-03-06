المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة أصابت هدفها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 16:12

المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة أصابت هدفها بدقة

منذ 48 mins 6 March، 2024
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