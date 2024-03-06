قال موقع أكسيوس الأميركي إن نوابا ديمقراطيين أبلغوا الرئيس جو بايدن بأن غزو العدو الاسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، “ينتهك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقاً للقانون الدولي”، على حد تعبير الموقع.

وأعرب أكثر من 30 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن عن مخاوفهم من أن يؤدي غزو المدينة -التي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني- إلى كارثة إنسانية.

كما طالبوا الإدارة الأميركية “باستخدام كل أداة تحت تصرفها، لضمان أن جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية يخضعون للقانون الدولي الإنساني”، حسب زعمهم.

يُذكر أن هذا يأتي عقب أكثر من أربعة أشهر على عدوان اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط دعم أميركي على كافة المستويات، مما ادّى حتى اللحظة إلى استشهاد أكثر من ثلاثين ألفاً وسبعمئة مواطن، بينهم أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل، إضافة إلى حرب تجويع يمارسها العدو بحق أهل شمال القطاع، مما ادّى إلى وفاة عدد من الأطفال نتيجة ذلك، مع ترجيح ارتفاع في أعداد المتوفين في ظل استمرار الأزمة وعدم استجابة العدو لأي نداء انساني بفتح الطريق أمام المساعدات.

المصدر: مواقع إخبارية