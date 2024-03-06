واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني ومستوطناته عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء يوم ‏الثلاثاء 05-03-2024 ‏مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 06-03-2024 م

‏25 شعبان 1445 هـ

تواصل العمليات والرد

ومساء الثلاثاء، أعلنت المقاومة أنه ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصاً ‏استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا استهدف ‌‌‏المجاهدون عند ‏الساعة 20:10، مبنىً في ‏مستعمرة كريات شمونة ‏واصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏

كما أعلنت المقاومة أنه رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، فقد قصف ‌‌‏مجاهدو المقاومة عند الساعة 20:10، مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

كما ردت المقاومة على استهدف مدينة بنت جبيل، وقصفت مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة.

مشاهد عمليات

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية، مشاهد من عملية إستهداف قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة الوزاني.

شهيد على طريق القدس

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد علي حسن حسين “علي الأكبر” مواليد عام 1999 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حسين “علي الأكبر” مواليد عام 1999 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 05-03-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 04-03-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي

1- الساعة 14:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على ‌‏مدينة بنت جبيل.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:30 استهداف مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونه بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:25 استهداف دبابة ‏ميركافا على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها.

5- الساعة 17:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

6- الساعة 18:30 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

7- الساعة 20:10 استهداف مستوطنة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا.

8- الساعة 20:10 استهداف مبنىً في ‏مستوطنة كريات شمونة ‏واصابته إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكدة.

القطاع الغربي

1- الساعة 01:00 استهداف قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:05 استهداف قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها.

3- الساعة 14:15 استهداف دبابة ‏ميركافا في مستوطنة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

حصيلة 150 يوماً من “طوفان الأقصى”

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن حصيلة عملياتها خلال 150 يوماً من معركة طوفان الأقصى. وأوضحت في انفوغراف نشره الاعلام الحربي، أنها نفذت 1194 عملية، توزعت على 107 استهداف للمستوطنات، و841 للمواقع الحدودية، و74 استهدافاً لمواقع خلفية، و134 استهدافاً لنقطة حدودية، و33 استهداف لمسيرة وطائرة.

وأشار الاعلام الحربي إلى أن شعاع المناطق التي أخلاها العدو بلغ 5 كلم، تتضمن 43 مستوطنة، و230 ألف نازح، لافتاً إلى أن عمق العمليات بلغ 23 كلم.

كما بلغت خسائر العدو بحسب الإعلام الحربي، 63 آلية عسكرية، 33 مركزاً قيادياً، 287 دشمة وتحصين، 300 تجهيز فني، 570 وحدة استيطانية مدمرة، 2 مصنعاً، 22 مربض مدفعية، 2 منصة قبة حديدة.

كما أوضح الاعلام الحربي أنها استخدمت عدة انواع من الأسلحة، موزعة على الشكل التالي، 336 مدفعية، 343 صواريخ أرض أرض، 72 قنص ورشاشات، 42 دفاع جوي، 26 هجمات جوية، 434 صواريخ موجهة، 113 أسلحة مباشرة، 14 سلاح الهندسة.

وأوضح الاعلام الحربي أن الأعداد المذكورة في أنواع الاسلحة المستخدمة، عبارة عن أعداد الرمايات، وليست المقذوفات أو الصواريخ.

المصدر: موقع المنار