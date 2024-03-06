صحيفة “معاريف” العبرية: حزب الله أطلق أمس الصواريخ تجاه مستوطنة “كفار بلوم” وهي مستوطنة تبعد أكثر من 5 كم عن الحدود اللبنانية ولم يتم إخلاؤها بعد وقد أصاب أحد الصواريخ ساحة منزل بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 10:18

صحيفة “معاريف” العبرية: حزب الله أطلق أمس الصواريخ تجاه مستوطنة “كفار بلوم” وهي مستوطنة تبعد أكثر من 5 كم عن الحدود اللبنانية ولم يتم إخلاؤها بعد وقد أصاب أحد الصواريخ ساحة منزل بشكل مباشر

منذ 58 mins 6 March، 2024
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