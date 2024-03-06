اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن العدو الصهيوني لن يكون قادراً على تحمل تبعات الفشل والوهن نتيجة عملية طوفان الأقصى.

وخلال الحفل التكريمي الذي اقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد الحاج أسد محمود صغير “الحاج صالح” في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد السيد صفي الدين أن ما تقوم به المقاومة في لبنان هو محل فخر واعتزاز، لأنها تقوم بواجبها ولا تقبل بأن يحدد مصير بلدنا ومنطقتنا المعتدون والمتغطرسون، لافتاً إلى أن الجنوب يدافع عن كرامة لبنان والأمة.

المصدر: قناة المنار