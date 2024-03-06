أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق انها استهدفت للمرة الثانية خلال أيام، منشآت حيوية في مدينة حيفا المحتلة، شمال فلسطين المحتلة. وأوضحت أنه تم استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وأوضح الاعلام الحربي التابع للمقامة الاسلامية في العراق، أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لاهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وقبل أيام، أعلنت المقاومة الاسلامية استهداف محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا، بتاريخ 1/ 3/ 2024.

المصدر: الاعلام الحربي