إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه والمستوطنات المحيطة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 14:34

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه والمستوطنات المحيطة

منذ 12 mins 5 March، 2024
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