‏ المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية هو إمعان في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 5 2024 - 00:30

‏ المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية هو إمعان في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية

منذ 13 mins 5 March، 2024
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