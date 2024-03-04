أكد تقرير حول تحقيق أجرته وكالة الأونروا أن القوات الصهيونية استخدمت وسائل تعذيب وتنكيل وحشية بحق مئات المعتقلين من سكان قطاع غزة، الذين تم أسرهم منذ بداية الحرب على غزة، وذلك وفقا لنسخة من التقرير الذي لم تنشره الوكالة لكن صحيفة “نيويورك تايمز” استعرضته اليوم، الإثنين.

وأفاد التقرير “أن المعتقلين، ومن بينهم ما لا يقل عن 1000 مدني أُطلق سراحهم فيما بعد دون توجيه تهم إليهم، محتجزون في ثلاثة مواقع عسكرية داخل إسرائيل، وأن بين المعتقلين ذكورا وإناثا تراوحت أعمارهم بين 6 و82 عاما، وذكر التقرير أن بعضهم توفي أثناء الاحتجاز”.

وتضمن التقرير إفادات معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب، والتجريد من ملابسهم، والسرقة، وعصب أعينهم، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان.

وتصف مسودة التقرير “مجموعة من سوء المعاملة التي أبلغ سكان غزة، من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات، عن مواجهتها في مرافق الاحتجاز المؤقتة في إسرائيل”، وأنها “استُخدمت لانتزاع معلومات أو اعترافات، وللترهيب والإذلال والمعاقبة”.