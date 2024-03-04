الشيخ نعيم قاسم: نحن واثقون ان كل هذه المعاناة وكل  ‫التحديات مع الصمود الاسطوري سيصل إلى النصر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 11:14

الشيخ نعيم قاسم: نحن واثقون ان كل هذه المعاناة وكل  ‫التحديات مع الصمود الاسطوري سيصل إلى النصر

منذ 31 mins 4 March، 2024
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